بق الفراش ينتقل من فرنسا لـ لندن ويغلق مكتبه

بعدما أثارت حشرة بق الفراش موجة من القلق داخل فرنسا بسبب انتشارها، بدأت الظهور في دولة جديدة وهي لندن، وتحاول الحكومة السيطرة على الأمر بمجموعة من الإجراءات التي تساعد في الحد من انتشار الحشرة.

وعبر منصة أكس، أعلنت مكتبة إيلينج المركزية غرب لندن إغلاقها بسبب انتشار بق الفراش، وإخلاء جميع الحاضرين على الفورمما يمثل أول إصابة معروفة للحشرات في العاصمة البريطانية.

وقالت الإدارة في بيان يوم الخميس إن المكتبة ستظل مغلقة حتى تتم معالجة الحشرات، وهذا الحادث بعد أسابيع من تعرض فرنسا لغزو بق الفراش مما أدى إلى إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وحذرعالم الأحياء الدقيقة البريطاني ديفيد كاين، في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الشهر إن لندن يمكن أن تواجه مستوى مماثلاً من المشاكل التي واجهتها باريس.

يعد بق الفراش من الحشرات الصغيرة التي تعيش عادة على الفراش ولكنها يمكن أن تختبئ في العديد من المناطق الأخرى، بما في ذلك الملابس والأثاث وإطارات السرير وخلف إطارات الصور وتحت ورق الحائط الفضفاض، ولدغات بق الفراش يمكن أن تسبب حكة شديدة وقد تسبب تورمًا مؤلمًا.

فيما يأتي بعض النصائح لمنع انتشار بق الفراش:

تحقق من الفنادق والشقق قبل الوصول.

افحص الأثاث والملابس عند العودة من السفر.

ضع أغطية مرتبة مقاومة للحشرات على أسرتك.

استخدم غطاء بلاستيكي على مرتبتك أثناء تخزينها.

تخلص من الأثاث القديم أو التالفة.

اتصل بشركة مكافحة الآفات إذا كنت تشك في وجود بق الفراش.