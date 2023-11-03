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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز .. إيبوكا في الهجوم

جون إيبوكا لاعب سيراميكا
جون إيبوكا لاعب سيراميكا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي ستجمع الفريقين بعد قليل في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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مباريات الأهلي المؤجلة.. موعد مواجهتي الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري

وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام 

الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

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