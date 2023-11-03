الهلال يتقدم على الفتح بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الفتح بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سجل النجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الوحيد في الشوط الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، حصل عليها اللاعب سالم الدوسري بعد إعاقته من مدافع الفتح داخل منطقة الجزاء.

بدأ فريق الهلال المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود - كوليبالي - البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم - ميشيل - مالكوم

الهجوم: ميتروفيتش

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: العويس - جحفلي - تمبكتي - البريك - كنو - ناصر - المالكي - الشهري - الحمدان.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.