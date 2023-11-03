قصة استشهاد محمد أبو حطب وأحد عشر من أفراد عائلته

محمد أبو حطب، في حادثة مأساوية استشهد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب وأحد عشر من أفراد عائلته، بينهم زوجته وابنه وشقيقه، يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، نتيجة قصف إسرائيلي مستهدف لمنزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قتل بعد تقديمه تقرير على الهواء

كان أبو حطب يقدم تقريراً على الهواء مباشرة من خارج مستشفى ناصر في غزة، وقد كان آخر تقرير له، عندما عاد إلى منزله بعد 30 دقيقة من ظهوره على الهواء، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزله، مما أدى إلى استشهاده وأفراد عائلته.

جريمة حرب

أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية الحادثة، ووصفتها بأنها "جريمة حرب"، وأكدت الوزارة أن القصف كان مستهدفاً، وأن الهدف منه كان منع أبو حطب من نقل حقيقة العدوان الإسرائيلي على غزة.

منع الإعلام من نقل الحقيقة للعالم

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن استهداف منزل الصحفي محمد أبو حطب وأفراد عائلته هو جريمة حرب تهدف إلى منع الإعلام من نقل الحقيقة للعالم، إننا ندين هذه الجريمة بأشد العبارات، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت وزارة الإعلام الفلسطينية بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

محمد أبو حطب كان مراسلاً تلفزيونياً فلسطينياً معروفاً، وعمل في مجال الصحافة منذ سنوات عديدة، كان له دور بارز في نقل حقيقة العدوان الإسرائيلي على غزة، وكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.