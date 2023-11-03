حملات مكثفة علي مواقف الأجرة بالبحيرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية

شهدت مواقف سيارات الأجرة بقري ومدن محافظة البحيرة هدوءًا شديدًا، وسارت الأمور بشكل طبيعي بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي على أنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم، خصوصًا وأن اليوم الجمعة إجازة رسمية، مما يؤدي إلي ندرة الركاب.

كثفت الوحدات المحلية بالمحافظة من حملاتها علي مواقف الركاب، للتنبية علي قائدي سيارات الأجرة بعد رفع تعريفة الركوب، كذلك تنظيم حملات مكثفة علي محطات الوقود لمتابعة حركة البيع والتزام المحطات بالتسعيرة الرسمية التي تم إقرارها.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين وإدارة الأزمات بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الحالية، وعدم زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسي والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها في وقتنا الحالي والتزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى خطوط السير كافة بدائرة المحافظة، إذْ تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

شددت نائب محافظ البحيرة على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ التوجيهات كافة.

يأتي ذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه لتكون الأسعار كالآتي:-

بنزين 80 بسعر 10 جنيهات، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلية وذلك حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.