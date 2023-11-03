كشفت المتابعة الأمنية بأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية، حيث تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ، وتم ضبط الطرفين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

الداخلية.. كشف ملابسات تداول فيديو لـ "ربة منزل" تستغيث خلال مشاجرة في القليوبية

وكانت البداية بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

وتبين من انتقال أجهزة الأمن وبالفحص ،" وجود خلافات بين كل من عائلة "السيدة المذكورة" وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة، وتحرير الطرفين محاضر متبادلة بينهما.

فى وقت لاحق حدثت مشاجرة بين طرف أول مالك محل أدوات منزلية له معلومات جنائية وشقيقته وطرف ثان مدرس وربة منزل من العائلتين المُشار إليهما تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وتم ضبطهما.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة بسطح منزلها بالدقهلية

وفي واقعة اخري ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة أعلى سطح منزلها بمنطقة البر الثاني بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وقد جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بالعثور على جثة سيدة ملقاة بسطح منزلها بمنطقة البر الثاني.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى جيهان إبراهيم محمد محمد حسن، وتبلغ من العمر 45 عامًا، وعثرت أسرتها على جثتها ملقاة أعلى سطح منزلها.

وقد جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.