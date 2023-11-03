تحرير 3995 محضرًا تموينيًا خلال شهر أكتوبر الماضي بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، وخلال شهر أكتوبر الماضي قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣٩٩٥ محضراً منها ٢٠٣٥ محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و ٩٦٧ محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري، وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه ضُبِط سلعاً غذائية منها ٣ أطنان و١٠٠ كيلو دقيق و٣ أطنان و٥٠٠ كيلو زيت ٧٠٠ كيلو سكر و٥٣٥ كيلو ملح و٤١٤ كيلو سمك و٣٧٥ كيلو لحوم كيلو جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما ضُبِط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها ٥٠ شيكارة سماد اليوريا و٣٥ قاروصة سجائر و١٠ شيكارة أعلاف و١٣٥٠ لتر زيت سيارات جميعهم سلع غير صالحة للاستهلاك، واُتُّخِذَت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.