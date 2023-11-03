الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد وسموحة تعادل سلبي في الشوط الأول

الدوري المصري
الدوري المصري

انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بين فريق الاتحاد السكندري و نظيره سموحة، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.

ولعب الاتحاد السكندري بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

فيما جاء تشكيل سموحة كالأتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – ميدو مصطفى– طارق علاء – محمود وحيد

الوسط: لحسن دهدوه – دوكو دودو – عمرو قلاوة - حسين فيصل

الهجوم فادي فريد – محمد سعيد مكرونة

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