مياه الشرقية: تنظم حملات توعية بمدارس مدينة أبو كبير

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الدور الفعال للمشاركة المجتمعية والتوعية بالشركة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتنمية المجتمع.

وأشار إلى الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، نظمت حملات توعية بمدارس مدينة أبو كبير، للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على الشبكات المنفذة والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمة والخطباء، لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، والحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياه، وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية، وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام.