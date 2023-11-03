الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال أمام الفتح .. ميتروفيتش في الهجوم

ميتروفيتش لاعب الهلال
ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة الفتح المقرر لها مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي شاهد

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وجاءت تشكيلة الهلال الرسمية للمباراة كالأتي : 

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود - كوليبالي - البليهي - الشهراني 

الوسط: نيفيز - سافيتش - سالم - ميشيل - مالكوم

الهجوم: ميتروفيتش

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: العويس - جحفلي - تمبكتي - البريك - كنو - ناصر - المالكي - الشهري - الحمدان.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

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