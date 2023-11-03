ظاهرة النينيو تهدد الطبيعة وتُنذر بمجاعات بشرية

ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تجعل درجات حرارة سطح البحر أكثر دفئًا من المعتاد في وسط وشرق المحيط الهادئ، مع تغير أنماط هطول الأمطار العالمية، واستمرارها حتى نهاية عام 2023، قد يؤدي إلى أزمة غذاء “مجاعة” وتهديد للطبيعية في مناطق معينة من العالم.

يتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة في بعض الأماكن، والقليل جدًّا في أماكن أخرى، إلى انخفاض إنتاج المحاصيل وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

تكون الظروف أكثر رطوبة في جنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي، ومن المرجح أن تكون الظروف أكثر جفافًا في الجنوب الإفريقي وأمريكا اللاتينية وأستراليا وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

ظاهرة النينيو تؤدي إلى جفاف شديد في أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من جنوب آسيا وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

كما يمكن أن تتسبب في زيادة هطول الأمطار في جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى.

المياه الدافئة لظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الأعاصير المدارية الشديدة في غرب المحيط الهادئ، ولكن أعاصير أطلسية أقل.

العالم يستعد لظاهرة النينيو:

تستعد شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتأثيرات المحتملة لظاهرة النينيو من خلال تطوير بروتوكولات العمل المبكر (EAPs) التي تحدد المشغلات والإجراءات المبكرة التي سيتم اتخاذها عندما يُتوقع أن يؤثر خطر معين على المجتمعات.

تشمل الإجراءات المبكرة تعزيز المباني والمنازل، وتخطيط طرق الإخلاء أو التخزين المسبق للطعام والماء.

فيما يلي بعض النصائح للاستعداد لظاهرة النينيو:

احصل على معلومات عن تأثيرات ظاهرة النينيو في منطقتك.

طور خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية القاسية.

قم بتخزين الطعام والماء لفترة كافية لحالات الطوارئ.

قم بتأمين منزلك ضد الفيضانات أو العواصف.