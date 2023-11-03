أهل مصر.. نجاح مبهر لحفل ختام ملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

اختتمت أمس فعاليات الحفل الختامي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بنجاح أبهر الجميع.

جاء ذلك فى حضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع المشرف العام، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ولفيف من الصحفيين الإعلاميين.





200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية من شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، ومن القاهرة الأسمرات، أبدعوا في الفترة من 27 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 202‪3 فى العديد من الورش الفنية والإبداعية والحرفية.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم توالت الفقرات، ثم ألقت لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى كلمة نقلت خلالها تحيات د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، للمشاركين وأثنت على مجهود الأطفال في الورش، واستمتاعهم بالزيارات الميدانية لمعالم بورسعيد السياحية، وقدمت الشكر لفريق أهل مصر على قضاء أسبوع ثقافي أثمر عن اكتشاف الكثير من مواهب الأطفال، وتمنت لهم مستقبلاً مملوءًا بالنجاح والتفوق.

ومن جانبها رحبت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالحضور، ونقلت شكر وتقدير عمرو البسيوني رئيس الهيئة، وعبرت عن سعادتها بالمشروع والمنتج الثقافي، وتفاعل الأطفال بالورش الفنية والأدبية، وبابداعاتهم الفنية على المسرح، وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في نجاح المشروع، وأكدت على الأطفال انهم خط الدفاع الأول في المستقبل لكل منهم في مكانه، والسعي دائما نحو تطوير مواهبهم واحلامهم.

معرض فني

بدأت الفعاليات بفقرة غناىٔية لأطفال واحة سيوة فى ساحة قصر الثقافة ثم قام الاولاد بتوزيع التمور السيوية على الحضور وتم افتتاح معرض فني نتاج الورش الفنية والثقافية التي تم تنفيذها طوال مدة المشروع.

وشملت مجسمات الأركت بأشكال مختلفة من الحيوانات والأشجار للمدرب حسني إبراهيم، الحقائب والمحافظ الجلدية للمدربة إيمان مجدي، مشغولات الشنط من الخرز الملون واللولي تدريب منى عبدالوهاب، الشنط بالشبك تدريب نجلاء شحاته، منتجات الخيامية للمدرب عماد عاشور، سجاد وملابس ومعلقات من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبدالعزيز، قصص الأطفال نتاج ورشة فن كتابة السيناريو، بجانب معرض رسوم الأطفال لورشة الرسم بالموسيقى تدريب الفنان وائل عوض.

على مسرح القصر بدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم وثائقي تضمن فعاليات المشروع من الجولات الميدانية، والورش الفنية، أعقبه فيلم قصير عن ورشة التصوير بالموبايل والفوتوشوب تدريب د. محمد إسماعيل، وأحمد فتحي وشمل بعض اللقطات التي قام الأطفال بتصويرها نتاج الورشة.

توالت الفقرات الفنية بعرض عرائس بعنوان "احنا ندى الصباح" لورشة مسرح العرائس والأراجوز تدريب الفنان ناصر عبدالتواب، العرض أشعار محمود الحلواني، موسيقى وألحان سيد العطار، تلاه فقرة إلقاء الشعر تدريب الشاعر محمود الحلواني، ثم أوبريت ورشة المسرح البشري بعنوان "أهل مصر" للمخرج محمد الدسوقي، أشعار سامح الرازقي، وألحان الفنان أحمد العجمي، تصميم استعراضات كريم مصطفى، وتناول المعالم السياحية التي تشتهر بها كل محافظة من محافظات المشروع، بجانب فقرة السيناريو وإلقاء الأطفال لبعض القصص التي قاموا بتأليفها.

أعقب ذلك عرض فني لكورال الأطفال تدريب الفنان ماهر كمال، وتغني الأطفال أغاني "يا أغلى اسم في الوجود، اهو ده اللي صار، يا دنيا سمعاني"، تلاه استعراض الفنون الشعبية من أغاني ورقصات المحافظات المشاركة "حلايب شلاتين وأبورماد، سيوة، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان"، واختتمت الفعاليات بأوبريت غنائي جماعي بعنوان "أرض مصر".



مشروع أهل مصر أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، مع أطفال القاهرة، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

تضم اللجنة العليا للمشروع المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي..

