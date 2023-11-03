أبرز المشاهد الفلكية في ليالي نوفمبر

تطول ليالي الرصد الفلكي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال شهر نوفمبر، حيث يمكن البدء في رصد كنوز السماء في وقت مبكر من الليل مع تحسن الأجواء، أما في النصف الجنوبي تكون الليالي أقصر وأكثر دفئاً.

الأسديات تضيء سماء نوفمبر

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، أفضل زخة شهب يمكن رؤيتها هذا الشهر هي الأسديات، والتي ستصل إلى ذروتها في ساعات الصباح الباكر قبل الشفق من يوم الثامن عشر نوفمبر. يمكن رؤية ما يصل إلى خمسة عشر شهاباً في الساعة عند رصدها من موقع مظلم بعيداً عن التلوث الضوئي للمدن.

المشترى وزحل على جانبين متقابلين من السماء

كوكبي المشتري وزحل من أكبر عوامل الجذب في ليالي شهر نوفمبر، كوكب المشتري سيخطف الأضواء فهو ساطع للغاية حيث يظهر في الأفق الشرقي أثناء شفق المساء، يصل المشتري إلى أقرب نقطة من الأرض هذا العام في الثاني من نوفمبر، وفي اليوم التالي سيكون في حالة التقابل لأن الكوكب والشمس سيكونان على جانبين متقابلين من السماء.

في يومي 24 و 25 نوفمبر سيكون القمر الأحدب المتزايد والمشتري في عناق سماوي أثناء ظهورهما في الأفق الشرقي، باستخدام تلسكوب صغير يمكن رؤية أربعة من أقمار المشتري وهي تدور حول الكوكب.

كوكب زحل في الأفق الجنوبي الشرقي

زحل ليس ساطعاً مثل كوكب المشتري ولكن من السهل العثور عليه في الأفق الجنوبي الشرقي في وقت مبكر من المساء، في بداية شهر نوفمبر يكون زحل على بعد أكثر من 1.4 مليار كيلومتر ويمكن رؤيته من خلال التلسكوبات الصغيرة.

إضافة لذلك لا تزال بعض الكوكبات النجمية الصيفية تشاهد في الأفق الغربي في وقت مبكر من المساء. تشاهد إحدى كوكبات الخريف الرئيسية في النصف الشمالي، الفرس الأعظم، عالياً في الأفق الجنوبي برفقة كوكبة المرأة المسلسلة.

نجوم الدب الأكبر منخفضة جداً في السماء

عند النظر ألى الأفق الشمالي ستشاهد نجوم الدب الأكبر منخفضة جداً في السماء وجزئياً تحت الأفق في بعض المواقع، إضافة إلى نجوم الدب الصغير المعروف أيضاً باسم العواء معلقاً بمقبضه في الأفق الشمالي إلى جانب نجوم ذات الكرسي الكوكبة التي تشبه حرف W تتألق عالياً في الأفق الشمال الشرقي.

مع تقدم شهر نوفمبر سيلاحظ ظهور العديد من النجوم الساطعة في الأفق الشرقي تنتمي لفصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، إضافة إلى عنقود نجوم الثريا، يمكن استخدام عنقود الثريا مع كوكب المشتري لتحديد موقع كوكب أورانوس الخافت باستخدام التلسكوب.

أما خلال الصباح الباكر فسيكون كوكب الزهرة متوهجا يزين الأفق الجنوبي الشرقي، على الرغم من تألقه، لا يمكن رؤية معالمه بالتلسكوب لأنه مغطى بالكامل بالغيوم.

فيما يلي أبرز الأحداث الفلكية في شهر نوفمبر:

2 نوفمبر: المشتري في أقرب نقطة من الأرض.

4-5 نوفمبر: زخة شهب الثوريات.

8 نوفمبر: خسوف كلي للقمر (لا يرى في الوطن العربي).

13 نوفمبر: أورانوس في أقرب نقطة من الأرض.

24-25 نوفمبر: اقتران القمر والمشتري.

9 نوفمبر: اقتران القمر وكوكب الزهرة.

نصائح لرصد السماء في شهر نوفمبر:

ابحث عن موقع مظلم بعيداً عن التلوث الضوئي للمدن.

انتظر بضع ساعات بعد غروب الشمس حتى يرتفع القمر في السماء بعيداً عن التأثيرات للطبقة السميكة من الغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق.

استخدم تلسكوب صغير لرؤية تفاصيل الكواكب والأقمار والمجرات.

أتمنى لكم مشاهدة ممتعة للسماء في شهر نوفمبر!