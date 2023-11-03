جوجل تتراجع عن بناء 15000 منزل لمشروع خليج سان فرانسيسكو

أنهت شركة جوجل اتفاقها مع شركة التطوير العقاري Landlease لمشروع خليج سان فرانسيسكو، مما أدى فعليًا إلى إلغاء خططها لبناء حرم جامعي يضم آلاف المنازل للموظفين والسكان المحليين.

أعلنت الشركة عن المشروع في عام 2019، ووعدت "بتطوير ما لا يقل عن 15 ألف منزل جديد على جميع مستويات الدخل" على ما لا يقل عن 750 مليون دولار من الأراضي التي تمتلكها.

وكان من المفترض أن يكون حوالي 4000 من هذه المنازل عبارة عن مساكن ميسورة التكلفة، وهو ما كان من شأنه أن يكون موضع ترحيب في المنطقة التي تتمتع بواحدة من أعلى تكاليف المعيشة في البلاد.

مشروع خليج سان فرانسيسكو هو اسم جماعي للتطورات المخططة لشركة Google في سان خوسيه (وسط المدينة الغربي)، وصنيفيل (موفيت بارك)، وماونتن فيو (ميدلفيلد بارك ونورث بايشور). وافقت سان خوسيه، على وجه الخصوص، على المشروع الضخم في عام 2021، وكان سيشهد بناء 4000 منزل ومساحات مكتبية لحوالي 20 ألف موظف و300 غرفة فندقية و10 حدائق.

وكجزء من الصفقة، وافقت جوجل على تخصيص 200 مليون دولار لتمويل الشركات المحلية النازحة وبرامج الاستعداد للوظائف.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أوقفت جوجل بناء منشأة وسط المدينة الغربية بعد أن بدأ الهدم بالفعل لإفساح المجال للبناء الذي كان من المقرر أن يبدأ في عام 2026.

وأخبرت الشركة موقع Engadget في ذلك الوقت أنها لا تزال تفكر في "أفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج". المضي قدمًا" في حرم سان خوسيه بطريقة تلبي "احتياجاته المستقبلية". لقد تغيرت أماكن العمل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك في الغالب إلى جائحة كوفيد-19 - على سبيل المثال، اعتمدت شركة جوجل جدول عمل مختلط يسمح للموظفين بالعمل من المنزل لبضعة أيام في الأسبوع. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، بتسريح 12 ألف عامل بعد أن قامت بموجة توظيف خلال فترة النمو.

وجاء في إعلان Lendlease (PDF) أن الشركتين قررتا إنهاء اتفاقيتهما بعد قيام جوجل بمراجعة شاملة لاستثماراتها العقارية. من الواضح أنهم قرروا أن "الاتفاقيات الحالية لم تعد مفيدة للطرفين نظرًا لظروف السوق الحالية. واستنادًا إلى ما قاله متحدث باسم الشركة لـ CNBC، فإن Google لم تقتل مشاريعها السكنية بالكامل. "كما شاركنا من قبل، نحن "لقد قمنا بتحسين استثماراتنا العقارية في منطقة الخليج، وجزء من هذا العمل هو النظر في مجموعة متنوعة من الخيارات لدفع مشاريعنا التنموية إلى الأمام والوفاء بالتزامنا في مجال الإسكان،" Alexa Arena، مدير أول للتطوير في Google، وقال عمدة سان خوسيه، مات ماهان، لـ CNBC أيضًا إن هذا التطور "لا يغير التزام Google تجاه سان خوسيه أو جدولهم الزمني" وأنه يمنح الشركة مزيدًا من المرونة لاختيار "أفضل المطورين المحتملين" للمشروع.