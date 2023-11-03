وزير العمل: هدفنا تنمية مهارات الشباب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

توجه وزير العمل حسن شحاتة، بالشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعوته للمشاركة في توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، إذ تُؤكد على التواصل بين كل مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضاف شحاتة، أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز "، يؤكد على الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل".

وأوضح وزير العمل، أن هذا البروتوكول بمثابة تجربة جديدة وخُطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعًا مستمرًا، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خصوصًا في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفي المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي ستمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة.

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص نموذج يحتذى به في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأضاف أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل هدف رئيسي من أهداف "الجمهورية الجديدة "، وأن تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج أبرز توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

وتابع في كلمته: إننا أمام هدف واحد مشترك، نعمل سويًا من أجله وهو صناعة جيل جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادرًا على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته في ظل الجمهورية الجديدة، كما أنه نموذجًا لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل حسن شحاتة، مساء أمس الخميس، في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز".