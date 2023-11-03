تركيب بلاط الإنترلوك بمركزي القوصية وصدفا لإضفاء المظهر الحضاري على الشوارع

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، أعمال تنفيذ تركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع الفرعية بنطاق المدينة.

وأكد رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة للأعمال للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية ومتابعة الأعمال دوريًا وبذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين كافة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس، رئيس المركز، بتمهيد الشوارع الفرعية بالمدينة وذلك استعدادًا للتبليط بالانترلوك وتم تبليط بعض الشوارع بعد التمهيد وجارى العمل بباقي شوارع المدينة التي يقل عرضها عن 6 أمتار والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها، مشيرًا إلى أنه وجه بإزالة المعوقات كافة التي قد تواجه التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال تركيب بلاط الانترلوك في تحقيق السيولة المرورية.

جانب من اعمال تركيب البللاط

جانب من اعمال تركيب البللاط