مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة كاسمييرو ومدة غيابه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تفاصيل إصابة نجمه البرازيلي كاسمييرو والتي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة نيوكاسل ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة.

وأكد مانشستر يونايتد أن كاسمييرو الذي غادر ملعب مباراة فريقه أمام نيوكاسل بعد نهاية شوطها الأول يعاني من إصابة في أربطة الركبة.

وأوضح أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع عن المشاركة مع الفريق، حيث يتحدد موعد عودته بشكل نهائي بناء على استجابته للعلاج وتعافيه بشكل كامل من إصابته.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

زيدان ينضم لقائمة المرشحين لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

يدرس نادي مانشستر يونايتد، تعيين مديرا فنيا جديدا لخلافة الهولندي تين هاج بعد النتائج المخيبة في الموسم الحالي.

ودخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، لاسيما وأنه أحد أبرز المدربين على مستوى العالم بالنظر إلى النجاحات التي قدمها مع ريال.

وذكرت صحيفة " التايمز " البريطانية أن الأسطورة الفرنسية يظهر مرشحاً جديداً لتدريب الفريق خلفاً للهولندي إريك تين هاج، على الرغم من رغبة متصاعدة داخل ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة لتوليه ولاية ثالثة ، حيث تشير التوقعات لرحيل كارلو أنشلوتي عن تدريب الفريق .

ويعد روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة هدف لمانشستر يونايتد أيضاً على الرغم من أن زيدان قد يكون المرشح صاحب الأولوية الأكبر في هذه المرحلة .