الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

المدارس المصرية اليابانية تحتفل باليوم الثقافي الياباني

احتفالات المدارس
احتفالات المدارس المصرية اليابانية

نفذت المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية فعاليات أنشطة متنوعة احتفالا بيوم اليابان؛ تقديرا لدولة اليابان التي تعد شريكا أساسيا في مشروع المدارس المصرية اليابانية وفلسفة التعليم بها .

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشاركة طلاب المدارس المصرية اليابانية في هذه الأنشطة يهدف إلى تعرفهم على الثقافة اليابانية من خلال ممارسة أنشطة متمحورة حول الطفل،  وتقبله الثقافات المختلفة. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة تم على مدار اليوم الدراسي، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى يوم 2 نوفمبر الجاري.

أنشطة المدارس المصرية اليابانية 

احتفالات المدارس المصرية اليابانية 

وتضمنت الأنشطة التي شارك فيها طلاب المدارس المصرية اليابانية: نشاط تعلم كلمات ومصطلحات بسيطة من اللغة اليابانية واستخدامها على مدار الأسبوع. 

كما ضمت أنشطة المدارس المصرية اليابانية استخدام زهرة الساكورا، التى تعتبر الزهرة الوطنية لليابان، حيث يقوم الأطفال بعمل شكل زهرة الساكورا بالورق أو بالأقمشة أو بالأوريجامي "فن طي الورق"، ويقوم الطفل بكتابة أمنيته على شكل الزهرة.

احتفالات المدارس المصرية اليابانية 

وتضمنت الأنشطة التي شارك بها طلاب المدارس المصرية اليابانية كرات الأرز "الاونيجيري" الذي يعد أشهر المأكولات اليابانية، حيث يقوم الأطفال بعمل كرات الأرز ثم تناولها على مدار الأسبوع، كما نفذ الطلاب حركات استعراضية على أنغام أغنية "مرحبا بكم في اليابان" حيث تعبر هذه الأغنية عن معالم اليابان التي تعكس الثقافة اليابانية، فضلا عن عرض فيديوهات تعبر عن الثقافة اليابانية.

وأضافت الوزارة أن هذه الأنشطة نفذت بالتوازي في كل المدارس المصرية اليابانية التى يبلغ عددها (51) مدرسة موزعة على 26 محافظة، وتمت بحضور السفير الياباني أوكا هيروشي وكاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة ومديرة مؤسسة اليابان الثقافية ايومي هاشيموتو بالإضافة إلى المشرفين اليابانيين على المدارس في عدة محافظات والشركاء من الجانب الياباني.

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