هدوء تام بالإسكندرية لرفض الرئيس السيسى زيادة السولار







سادت حالة من الهدوء بمحطات تموين الوقود بمواقف السيارات بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة.





عقب إعلان ارتفاع تعريفة الوقود الجديدة بالمحطات منذ الصباح بنطاق المحافظة؛ إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر البنزين بكل أنواعه رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.







رصدت الوفد حالة الاستقرار

وأكد محمد حسين عامل بمحطة وقود أن مندوب من الشركة حضر وقام بتغيير الأسعار في ماكينات ضخ الوقود في التاسعة صباحا، مؤكدا أن الهدوء يسود بالمحطة نظرا لكون يوم الجمعة إجازة وحركة السيارات خفيفة وسادت حالة من الهدوء والأمور تسير بشكل عادي بعد قرار ارتفاع الأسعار .



وقال السيد منعم موظف

ان ارتفاع سعرالبنزين يمثل مشكلة عامة لأن غلاء البنزين يؤثر في الدخل وخاصة أننا نعانى كل يوم من زيادة فى الأسعار بالسلع.

وأكد أحد أصحاب محطات البنزين تسود المحطات حالة من الهدوء التام وذلك عقب رفض الرئيس زيادة أسعار السولار؛ مراعاة لظروف المواطن المصرى.









من جانب آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، حملات تفتيشية على محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على محطات الوقود؛ لإجراء الجرد اللازم للبنزين بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك سعره.

ويتابع رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية على مستوى المحافظة الموقف في جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء مدن المحافظة، وتشهد جميع مدن المحافظة حالة من الاستقرار والهدوء، في الإقبال وتوافد السيارات بعد زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات.

ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد اتخذت قرارًا برفع سعر البنزين بجميع أنواعه، وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك.