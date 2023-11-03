الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تموين الاسكندرية على قدم وساق بسبب ارتفاع البنزين

تفقد محطات البنزين
تفقد محطات البنزين بالإسكندرية


قامت مديرية التموين بالإسكندرية صباح اليوم الجمعه بحملات على محطات البنزين عقب زيادة سعر البنزين.

أصدرت غرفة عمليات مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة بجميع مديرى الإدارات و رؤساء الرقابة و المفتشين ( التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب )

و بمتابعة جمال عمار وكيل المديرية 

بالمرور و متابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية و التأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن 

اعتبارا من الساعه الثامنه صباح يوم الجمعه 

- - تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات  لتكون الاسعار 

بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر 

بنزين 92 .. 11.50 جنيه لتر 

بنزين 80 ... 10 جنيه لتر 

وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر 

و تثبيت سعر السولار  8.25

و الكيروسين 8.25

و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن .

و تثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية

 و تتابع غرفة عمليات المديرية الموقف أول بأول و لا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات 

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