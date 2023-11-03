سعر موبيل يتسبب فى سقوط مصابيين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابان بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) ، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى أمرت نيابة المرج، اليوم الجمعة، حبس المتهمين بالشروع في قتل شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات الثأر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية اتجاههما من "طبنجة" كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).