نقل أعمال وخدمات "الحوامدية" إلى سجل أبو النمرس المدني

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً إلتماس لإعادة تشغيل سجل مدنى الحوامدية بالجيزة عقب غلقه لفترة لتجديده.

يشار إلى أنه تم إدراج سجل مدنى الحوامدية الرئيسى ضمن مرحلة التطوير ونقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدنى أبو النمرس ..بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين قاطنى دائرة قسم شرطة الحوامدية من خلال سجلى "أبو النمرس – البدرشين" وسوف يتم إعادة تشغيل مقر السجل المدنى بالحوامدية فور الإنتهاء من أعمال التجديد والتطوير.

وفى سياق منفصل أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة أو سقوط أمطار على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.



وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.



كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.



ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.