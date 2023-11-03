المتهمين بالشروع فى قتل شقيقين: "كنا بنخذ حق أخونا"

أمرت نيابة المرج، اليوم الجمعة، حبس المتهمين بالشروع في قتل شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات الثأر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية اتجاههما من "طبنجة" كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).

وفى سياق منفصل تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة وفاة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين تجار الملابس.

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مشاجرة التي نشبت في أحد الأسواق ببولاق الدكرور بين تجار الملابس، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

وكانت البداية بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة، يفيد بمصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين تجار ملابس داخل أحد الأسواق، والذي يوجد فيه عدد من المحال التجارية.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ ضباط المباحث، وبالفحص تبين أن الخلافات التي نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما، انتهت بمشاجرة استعان كل طرف بأنصاره، وانتهت بمصرع شخصين، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثتين إلى المشرحة