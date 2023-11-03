انطلاق البطوله العربيه و الافريقية للسباحه بالزعانف مسافات قصيره بشرم الشيخ

انطلقت فاعليات البطولة العربيه و الافريقية للسباحه بالزعانف مسافات قصيره بمدينة شرم الشيخ و التي ينفذها الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ علي حمام السباحه الاوليمبي بمركز التنميه الرياضيه و شاطئ شرم المياه ، خلال الفتره من ١ / ١١ وحتي ٦ / ١١ / ٢٠٢٣ ، والذي يضم سبع دول عربيه و افريقية .

وأشار محمد فتحي وكيل الوزاره الي أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى و النهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمن قومي، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات .

تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديرية .

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