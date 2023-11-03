عزالعرب: محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن يكون على حساب دول الجوار (فيديو)

رئيس وحدة الدراسات العربية يوضح كيفية إدارة مصر لمحاولات تصفية القضية والتهجير

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إنَّ محاولة تهجير أهل غزة إلى سيناء لم تقبله مصر ولن تقبل، بل وأية محاولات قد تغري العدو لنقل أهل الضفة إلى الأردن.

وأضاف “عز العرب” خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على “القناة الأولى” اليوم الجمعة، أنَّ محاولات تهجير أصحاب الأرض سيزيد الأزمة تعقيداً ويدخل أطراف جديدة للصراع.

تصفية القضية الفلسطينية

وشدد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، على أنَّ أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية لن يكون على حساب دول الجوار، وأهمها مصر.

الأمن القومي

وأشار إلى أن إدراة مصر للموقف تجاه الحرب في غزة يراعي التوازن بين المصالح الوطنية والمصالح العربية، موضحاً أنَّ المصلحة الوطنية تقتضي تحديد تهديدات الأمن القومي وكيفية التعامل معها، وكذلك تحويل التهديد إلى فرصة.