المنتدى العربي الأوروبي: تراجع النفوذ الأمريكي بالمنطقة لصالح روسيا (فيديو)

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إنَّ ما حدث على مدار الأسابيع الماضية من حرب على غزة، يخدم بشكل كبير للغاية المصالح الروسية على الصعيد الإقليمي.

العلاقات الروسية العربية

وتابع “نصري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على “القناة الأولى” اليوم الجمعة: “نجد العلاقات الروسية العربية تتحسن بشكل كبير، ونفوذها يرتفع بوتيرة متسارعة مقابل تراجع حاد للنفوذ الأمريكي نتيجة الدعم الأوحد والمطلق للاحتلال الإسرائيلي”.

المنظمات الحقوقية

وأشار إلى أن التوثيق عامل حقوقي في غاية الأهمية لرفع التقارير إلى المنظمات الحقوقية والتي بدورها ترفع تقارير إلى الكيانات الدولية لإصدار قرارات تدين العدوان الإسرائيلي.

ونوه رئيس المنتدى العربي الأوروبي، إلى أن كل توثيق حتى لو على المستوى الفردي، فهو هام للغاية، ويفيد في رفع التقارير الحقوقية إلى المجتمع الدولي.