الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 365 منشأة غذائية

الحملة المقامة
الحملة المقامة

شنت  إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية  حملات تفتيشية على 365  منشأة غذائية  تبين أن 63  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 واسفرت الحملات من تحرير عدد 202 محضراً و وتمكنت الحملات من سحب 52  عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقامت الحملات  بإعدام 2271 كيلو من أغذية متنوعة و  296 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية
وأكد الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

وذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

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