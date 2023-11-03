الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إعلان حالة التأهب القصوى بجيش الاحتلال قبيل خطاب نصر الله

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن إعلام إسرائيلي، فرض حالة تأهب قصوى بالجيش قبيل خطاب نصر الله،  حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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 قوات الاحتلال الإسرائيلي

 وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية، واستشهد شاب وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وزارة الصحة، استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي “31 عاما”، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

 جيش الاحتلال 

وذكرت بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

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