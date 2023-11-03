جمارك الدخيلة.. احباط محاولة تهريب كمية من أدوات وأجهزة الحلاقة



نجحت جمارك الدخيلة فى احباط محاولة تهريب كمية من أدوات وأجهزة الحلاقة ومجففات ومكاوى الشعر الكهربائیة وحقن الفيلر

تمكن رجال الادارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية برئاسة محمد شحاته ابراهيم من ضبط محاولة تهريب كميه كبيره من أجهزه الحلاقه الكهربائية ومجففات ومكاوى الشعر الكهربائية وحقن الفیلر وغيرها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنه الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ و قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنه ۱۹۷۵.

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة تلاها إخبارية من إدارة مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية مفادها محاولة شركة أ . أ تهريب كمية من الأصناف المخالفة داخل حاوية ٤٠ قدم رقم DRYU9796545 قادمة من الصين والصنف الوارد طبقاً للمستندات المقدمة عبارة حوامل من لدائن للكابلات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد غيط مدير إداره الفحص والمعاينة الثانية وحسن سليط مدير المركز اللوجيستى وأيمن هندى وأحمد حامد وعادل محمد مصطفى مديرى التعريفة ومحمد رجب مدير الحركة للمعاينة الفعلية والكشف بحضور طلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي ومحمد درويش مدير عام مكافحة التهرب الجمركي وممدوح عبد الغني مدير عام المناطق اللوجستية ومحمد عويضة مدير أداره مكافحة التهرب الجمركي ومحمود فيلة مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود عدد ٨٣٣ طرد من أجهزة الحلاقه الكهربائية ومجففات الشعر الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائيه وحقن الفيلر غير مقر عنها وغير مذكوره بالمستندات المقدمة .

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 101 مليون و514 ألف و54 جنيه .

قرر مجدى كمال الشهاوي رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب