بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، وذلك نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة اليوم الجمعة بعنوان: “الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.