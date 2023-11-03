الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، وذلك نقلًا عن القناة الأولى المصرية. 

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حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

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الحفاظ على سيناء.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

 موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

 محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة اليوم الجمعة بعنوان: “الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.

 

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