بعد ارتفاع البنزين.. تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

شهدت أسعار البنزين صباح اليوم الجمعة، ارتفاعًا في الأسعار، وهو الأمر الذي ينعكس على السلع كافة، وعلى الأسواق وأسعارها، إذ يعد النقل من العوامل المتحكمة بشدة في أسعار المنتجات والسلع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبعد الزيادة في البنزين، تشهد أسعار الخضراوات في سواق العبور تغيرًا طفيفًا ما بين زيادة ونقصان.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 7.5 لـ 10 جنيهات.

البطاطس:- من 9.5 لـ 12.5 جنيهًا.

البصل:- من 17.5 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 3.5 لـ 7.5 جنيهات.

الفاصوليا:- من 5 لـ 7 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 1.75 لـ 3.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 1.5 لـ 2.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 1.5 لـ 3.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 20 لـ 28 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيها.

الخيار الصوب:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 5.5 جنيها.

البامية:- من 28 لـ 32 جنيها.

القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

البروكلي:- من 6 لـ 9 جنيهات.