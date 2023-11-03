الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد ارتفاع البنزين.. تعرف على أسعار الخضراوات في سوق العبور

اسعار الخضراوات
اسعار الخضراوات

شهدت أسعار البنزين صباح اليوم الجمعة، ارتفاعًا في الأسعار، وهو الأمر الذي ينعكس على السلع كافة، وعلى الأسواق وأسعارها، إذ يعد النقل من العوامل المتحكمة بشدة في أسعار المنتجات والسلع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وبعد الزيادة في البنزين، تشهد أسعار الخضراوات في سواق العبور تغيرًا طفيفًا ما بين زيادة ونقصان.

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عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين "ننشر الأسعار الجديدة والتطبيق الان "

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الوفد ترصد محطات الوقود وتطبيق أسعار البنزين الجديدة

وترصد "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم 

الطماطم:- من 7.5 لـ 10 جنيهات.

البطاطس:- من 9.5 لـ 12.5 جنيهًا.

البصل:- من 17.5 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 3.5 لـ 7.5 جنيهات.

الفاصوليا:- من 5 لـ 7 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي:- من 1.75 لـ 3.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 1.5 لـ 2.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 1.5 لـ 3.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 20 لـ 28 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيها.

الخيار الصوب:- من 5 لـ 8 جنيهات.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 5.5 جنيها.

البامية:- من 28 لـ 32 جنيها.

القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

البروكلي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

الجريدة الورقية