عالم الحكايات فى مستهل البرنامج الثقافى لمكتبة مصر الجديدة للطفل

اعلنت إدارة جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عن انطلاق البرنامج الثقافي عن شهر نوفمبر الجاري، والتى اختيرت فعالياته بعناية ووفق خطة من شانها تنمية الفكر والتفكير السليم وصقل المواهب لكافة اطياف وفئات المجتمع.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، تستهل تلك الفعاليات فى الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة 3 نوفمبر فى مكتبة مصر الجديدة للطفل بورشة عمل بعنوان "عالم الحكايات"، حيث يستمتع الأطفال الصغار بالقصص القصيرة الجميلة والمعبرة، والمعززة بالعرائس التى تمثل حيوانات الغابة، وهي قصص تربوية جميلة يمكن للأطفال إستنتاج الحكمة منها بسهولة، وتتطرق الحكايات بشكل مبسط الى القضية الفلسطينية، واغتصاب الارض الفلسطينية بدون وجه حق.

اضاف الدكتور نبيل حلمي، ان مكتبة مصر الجديدة للطفل تنظم فى الساعة 12 من ظهر غد السبت 4 نوفمبر ورشه المسكات والتى يتعلم من خلالها الاطفال كيفية صنع ماسك بأستخدام الفوم والورق والتى تتناول شخصيات عالم ديزنى لاند الشهيرة وفى مقدمتها الاميرة بياض الثلج والاقزام السبعة.

وفى الساعة 12 من ظهر الاحد 5 نوفمبر تنظم المكتبة ايضا ورشة "سلة الحلوى " يتعلم خلالها الاطفال تصميم سلة هدايا للحلويات باستخدام الخيوط والفوم وخامات البيئة الطبيعية.