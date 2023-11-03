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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يعلن إنتهاء أزمة تصريحات الكاي جندوجان

جندوجان لاعب برشلونة
جندوجان لاعب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إنتهاء أزمة لاعبه الألماني الكاي جندوجان والتي نشبت بعد تصريحاته التي هاجم فيها زملاءه عقب الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

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وقال البرتغالي ديكو المدير الرياضي لبرشلونة في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “ أزمة الكاي جندوجان تمت مناقشتها وحلها داخل غرفة خلع الملابس، كل شئ يسير بشكل جيد ”.

وتابع: “ الأمور على مايرام، لا يوجد أزمة داخل الفريق ”.

وكان جندوجان قد هاجم زملاءه بعد خسارة مباراة الكلاسيكو مطالباً إياهم بإظهار المزيد من المشاعر بعد خسارة مباراة كهذه خاصة وأن الفريق لم يلعب بالشكل الأفضل.

وأثارت تصريحات جندوجان غضب العديد من لاعبي الفريق الكتالوني، ليعقد المدير الفني تشافي هيرنانديز جلسة مع لاعب الوسط الألماني أوضح فيها جندوجان أنه لم يقصد الإساء لزملاءه ولم يتحدث عن لاعب بعينه لكنه كان غاضباً فقط بعد خسارة المباراة.

وكان جمدوجان قد تقدم لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو بهدف مبكر قبل أن يعود ريال مدريد ويقلب الطاولة على أصحاب الأرض.

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