الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قوات الاحتلال تضرم النيران في المحال التجارية ببلدة دير شرف بنابلس

حريق
حريق

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يضرم النيران في المحال التجارية ببلدة دير شرف في نابلس.

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المتحدث باسم الأونروا: تُزَوَّد المستشفيات في قطاع غزة بوقود المخابز (فيديو)

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إسرائيل تطوق قطاع غزة من كل الجهات

 المنظومة الصحية في غزة

وفي وقت سابق، حذر الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية فى القطاع بالكامل، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر على المستشفيات ومحيطها، لافتاً إلى أن وجود النازحين داخل المستشفيات يعوق الأطقم الطبية ويحد من قدرتهم على تقديم الخدمة بشكل جيد، حيث بلغ عددهم فى مستشفى الشفاء وحده 60 ألف نازح.

مستشفى الصداقة التركي

كما توقفت مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاذ الوقود بها، مما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

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