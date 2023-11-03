توقف بعض خدمات مستشفى الشفاء بغزة بسبب نقص الوقود

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك مئات الضحايا مازالت تحت الأنقاض في قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود قصف متجدد تجدد على مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” أن هناك صعوبة في تنقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

انقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة

وأوضحت أن هناك استمرار لانقطاع المياه وتوقف محطات التحلية في قطاع غزة، لافتة إلى أن مستشفى الشفاء بغزة أعلن توقف بعض خدماته بسبب نقص الوقود.

مستشفيات قطاع غزة

وتابعت: "مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصًا حادًا في الوقود، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع مستشفيات قطاع غزة.