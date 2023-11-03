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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصة الاحتفال بعيد الحب المصري 4 نوفمبر

عيد الحب
عيد الحب

عيد الحب المصري.. في الرابع من نوفمبر كل عام يحتفي المصريون بعيد الحب، وذلك تخليدًا لذكرى الكاتب الصحفي مصطفى أمين الذي يعد صاحب هذه الفكرة وقرر تدشين هذا اليوم في مصر.

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عيد الحب المصري 


وتقول بعض الروايات  بشأن تخصيص هذا اليوم كعيد للحب حيث تعود الفكرة عندما نشر الكاتب الصحفي مصطفي أمين هذا الاقتراح الذي أرسله له بعض قراءه في عموده "فكرة" بأخبار اليوم فتم اعتماد هذا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة.


وتقول رواية أخرى تعود إلى العام 1974م عندما خرج أمين من السجن وكان يمر بحي السيدة زينب ورأى نعشًا بداخله "ميت" ولا يسير وراه سوى ثلاث رجال، فعندما سأل أحد المارة عن الرجل المتوفي فقالوا له" أنه رجل عجوز لم يحبه أحد، وبذلك قرر أن يكون هذا اليوم عيدًا للحب في مصر من أجل نشر الحب والسلام والوفاء بين المصريين، وللتعبير عن مشاعر الحب للاخرين.
وقد واجه أمين بعض الانتقادات عند تدشين هذا اليوم وشن عليه هجوم كبيرًا لكنه نجح في النهاية بإطلاق هذه المناسبة، وأصبح يُحتفل به سنويًا.


عيد الحب العالمي 


ويختلف عيد الحب المصري عن العالمي الذي يُحتفل به يوم 14 فبراير كل عام، إذ تشير أحد الروايات كانت أشهر وأقدمها تتحدث عن العصر الروماني وحكم الأمبراطور كلاديوس في نهايات القرن الثالث الميلادي، وذلك عندما كانت روما في حالة حرب أنذاك، وأغلبية الجنود المتزوجين يتكاسلون عن المشاركة في الحرب، فقرر الملك منع الزواج نهائيًا
ولكن لقى  هذا القرار العديد من الاعتراضات لدى الكثير من الناس ومن ضمنهم قس يدعي فالنتين، فقرر ترتيب أمور الزواج للشباب سرًا، حتى علم كلاديوس بذلك ، فأمر بإعدامه يوم 14 فبراير عام 270 م، وأصبح هذا اليوم عيدًا للحب تخليدًا لجهوده وتضحيته بحياته ضد اضطهاد الأمبراطور ورفعه راية الحب.

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