أختام مقلدة.. اعترافات المتهمين بغش الذهب في القاهرة

أدلى المتهمان بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترفا بأنهما ارتكبا الواقعة داخل ورشة غير مرخصة، مستخدمين أختام مقلدة على اعتبار أنها أصلية صادرة من بعض الجهات الحكومية.

وأضافا بأنهما كان يهدفا إلى التهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة، بغش الذهب بأدوات صنع محلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة قيام (شخصين) بإستخدام أختام "مقلدة - مغشوشة" خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسئول "له معلومات جنائية" - مالك الورشة) ، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دفن جثمان شاب توفى غرقا في منشأة القناطر



من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقلهل إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع ديلر الحشيش في منشأة القناطر



تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش في منشأة القناطر.

وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.