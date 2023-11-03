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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا والعُظمى في القاهرة 30 درجة (فيديو)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

 قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ  الطقس سيشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وفي الساعات المتأخرة، وفي الفجر والصباح الباكر، وذلك نظرًا لغياب أشعة الشمس بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية، ليتحول الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا المدن الجديدة.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

الطبقات العليا للجو:

 أضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على التليفزيون المصري، أن طقس اليوم يشهد استقرارًا للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير. 

 ونوهت إلى أنَّ الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين. 

درجات الحرارة العُظمى:

 تابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: "درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، ليتحول الاحساس بالطقس إلى خريفي مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بالنهار خاصة مع اشتداد أشعة الشمس”. 

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