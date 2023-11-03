الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا والعُظمى في القاهرة 30 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس سيشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل وفي الساعات المتأخرة، وفي الفجر والصباح الباكر، وذلك نظرًا لغياب أشعة الشمس بقيم تصل إلى 10 درجات مئوية، ليتحول الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا المدن الجديدة.

الطبقات العليا للجو:

أضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على التليفزيون المصري، أن طقس اليوم يشهد استقرارًا للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير.

ونوهت إلى أنَّ الرطوبة تنحصر في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يتسبب في الشعور بارتفاعات طفيفة بدرجات الحرارة لتصبح حول المعدلات أو أعلى منها بدرجة إلى درجتين.

درجات الحرارة العُظمى:

تابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: "درجات الحرارة العُظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية خلال فترات النهار، ليتحول الاحساس بالطقس إلى خريفي مائل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء بالنهار خاصة مع اشتداد أشعة الشمس”.