سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة

تشهد الطرق والميادين والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، وسط انتشار الخدمات الأمنية ورجال المرور.

وشهد أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورا بالمرج حتى نزلة قليوب والمتجه لمنطقة الوراق سيولة مرورية، وكذلك في ميدان مصطفى محمود في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو.



كما شهد كوبري أكتوبر، سيولة مرورية ومحور 26 يوليو، ومناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وميدان روكسي، ورمسيس، وميدان مصطفى محمود بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول من أعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول، حالة من الانسيابية المرورية.

وشهد أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري، سيوله مرورية وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وكذلك في منطقة الزمالك.

وتنتشر الخدمات المرورية ورجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين، لتسهيل حركة السير أمام المواطنين، وإزالة أي معوقات قد تظهر أمامهم أثناء قيادة مركباتهم.

دفن جثمان شاب توفى غرقا في منشأة القناطر



من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقلهل إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيق مع ديلر الحشيش في منشأة القناطر



تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش في منشأة القناطر.

وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.