إستقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

تجولت (بوابة الوفد) داخل بعض أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة الموافق 3نوفمبر2023

،والتي شهدت إستقرار في الأسعار حيث تراوحت أسعار الأرانب

مابين 62إلي 68جنيا للكيلو ،وحيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 71 إلي 73جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95إلي100جنيها للكيلو ،

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .