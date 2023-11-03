250 جنيهًا لكيلو اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

انخفضت أسعار اللحوم بأسواق قرى ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، الموافق الثالث من شهر نوفمبر2023، بشكل طفيف، سواء في أسعار اللحوم البلدي أو المجمدة، بقيمة تراوحت ما بين 10 و20 جنيهًا في الكيلو، حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي) ما بين 250 جنيهًا و300 جنيه للكيلو، حسب عمر العجل، وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم) ما بين 190 و230 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 230 و240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الضأن ما بين 280 و300 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز ما بين 320 و330 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 175 و210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 و200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 145 و175 جنيهًا للكيلو.

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة إلى استقرار أسعار الأعلاف، بعد استيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم.