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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد حتى الأربعاء المقبل

الشبورة المائية
الشبورة المائية

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد، التي تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غداً الجمعة


سقوط أمطار: 

 أضافت الهيئة، أن هناك سقوطًا للأمطار قد تكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.


طقس مائل للحرارة:

 أوضحت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره حتى الأربعاء المقبل.


جاءت درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22.
الإسكندرية: العظمى 29، الصغرى 19.
مطروح: العظمى 27، الصغرى 19.
السلوم: العظمى 30، الصغرى 18.
أبو سمبل: العظمى 35، الصغرى 24.
الوادي الجديد: العظمى 33، الصغرى 20.
الأقصر: العظمى 34، الصغرى 24.

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