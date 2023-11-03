وزير الشباب والرياضة يصل الغردقة ويتفقدا فعاليات بطولة Iron man

استقبل صباح اليوم الجمعة كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد فعاليات البطولة الدولية iron man بمنطقة سهل حشيش بالغردقة



حيث تعد بطولة Iron Man واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تُقام في منطقة سهل حشيش، بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة مختلفة.

البطولة تشمل سباقات سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومتر.



هذا وقد استعدت المدينة الساحلية لاستقبال هذا العدد الكبير من الرياضيين العالميين، معلنة أن مثل هذه البطولات تسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة في المحافظة.

و تأتى هذه النسخة كجزء من استراتيجية محافظة البحر الأحمر لجذب الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية.

ياتي نجاح هذا الحدث الرياضي نتيجة الجهود المتضافرة بين محافظة البحر الأحمر بجميع اجهزتها ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة حسن خلف والتنسيق المستمر بين الاجهزة المعنية لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي.