حملة مكبرة لإزالة 5 حالات تعد بقرية المحروسة فى قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ومحمد غلاب، وبالإشتراك مع قوات الأمن، من تنفيذ إزالة لعدد ٥ حالات تعدى بمساحة 17 قيراطا و12 سهما حالات تعد على أرض زراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وحفر قواعد بناحية المحروسة

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.