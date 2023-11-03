رئيس شركة مياة الفيوم يؤكد اهمية رفع الوعى المائى لدى المواطنين لترشيد استهلاك المياة

اكد المهندس محمد النجار رئيس مجلس ادارة شركة مياة الفيوم أن ندوات التوعية تهدف لرفع الواعي المائي للمواطنين وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنشأها الدولة وتضخ استثمارات مالية ضخمة بها من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين مشيراً إلى أهمية إنماء الوعي المائي وتنمية المهارات والسلوكيات السليمة لدى المواطنين وتغيير السلوكيات السلبية التي يمارسها المواطنين بقصد أو بدون قصد في تعاملاتهم اليومية مع المياه والتي تتسبب في تناقص نصيب الفرد من المياه وتعطيل برامج وخطط التنمية.

ندوات توعية مائية

كانت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام فى شركة مياة الفيوم باشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،قد نظمت ندوات توعية مائية وورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القافلة الطبية بقرية بنوه بمركز طاميه ومدينة يوسف الصديق بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم.

وأكد " النجار" بأن الشركة تنفذ برامج وخطط توعية بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة كمديرية الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف وقصر الثقافة والكنيسة المصرية ومنظمات العمل الاهلي وغيرها من المؤسسات من أجل التوسع فى نشر الوعي المائي بكافة أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية.

وفى وقت سابق قام المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم بمتابعة سير وانتظام العمل بكافة مواقع الشركه وقام بجولة ميدانية لتفقد عنبر ومخزن الكلور بمجمع محطات مياه العزب الجديدة والذى تم تنفيذه وفقا لأفضل معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.

رافقه خلال الجولة العقيد محمد كمال مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعه علي مدير عام الإنتاج ومهندسين الصيانة والتشغيل بالمحطة .

وأكد "النجار" على ضرورة تنفيذ واتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لأعمال التشغيل والصيانة فى كافة مواقع العمل للحفاظ على العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه.

وفى هذا السياق تم استعراض مخاطر الكلور وجوانب السلامه والصحه المهنيه أثناء التعامل معه بهدف التأكيد على التعامل الآمن بعنابر الكلور.