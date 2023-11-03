وظائف وزارة الدفاع العسكرية.. ننشر الموعد والرابط الرسمي للتقديم

نشرت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك تفاصيل الوظائف العسكرية شاغرة لديها التي طرحتها مؤخرًا للمواطنين السعوديين فقط.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أنها طرحت وظائف عسكرية للرجال والنساء في مختلف التخصصات، وذلك لحملة مختلف المؤهلات الدراسية بداية من الثانوية العامة وحتى البكالوريوس.

وظائف وزارة الدفاع العسكرية..موعد التقديم

وأشارت وزارة الدفاع السعودية إلى أنها تفتح باب التقديم على الوظائف العسكرية الخالية بها بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 21 ربيع الآخر 1445هـ/ 5 نوفمبر 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 ربيع الآخر 1445هـ/ 9 نوفمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية

ودعت الوزارة كل من يرغب في شغل وظائفها العسكرية عليه التقديم عبر الرابط التالي.. https://tajnid.mod.gov.sa

ومن المقرر أن يتم تفعيل الرابط في يوم التقديم.

الأحوال المدنية تنفي طرح وظائف شاغرة

وفي سياق أخر نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية صحة ما يتم تداوله عن طرح وظائف في الأحوال المدنية.

وطالب الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر منصة “إكس”، الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

المصادر الرسمية للأحوال المدنية السعودية

وأوضحت الأحوال المدنية أن المصادر الرسمية للأحوال المدنية، هي: