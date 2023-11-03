المكسرات تحمي الأمعاء من السرطان.. علماء يكشفون الأسباب

أثبتت الأبحاث الخصائص العلاجية لعدة أنواع من المكسرات، حيث أجرى متخصصون في علوم التغذية بالجامعة فريدريش شيلر في جينا (ألمانيا) بحثًا على عدة أنواع من المكسرات مثل البندق والمكاديميا والجوز أولا، تعرضت حبات الجوز لمعالجة خاصة، تذكرنا بعملية الهضم، وثم تم وضع المنتجات الناتجة في مزارع الخلايا لأنواع مختلفة من الخلايا السرطانية.

واتضح أنه في الخلايا المرضية التي تتلامس مع كتلة الجوز، تم تنشيط آليات الحماية زاد نشاط إنزيمات الكاتلاز وأكسيد الفائق ديسموتاز.

وتشارك هذه الإنزيمات في عمليات إزالة السموم من الخلايا بالإضافة إلى ذلك، غيرت المكسرات التعبير الجيني في الخلايا وأثارت عملية موت الخلايا في الأنسجة الخبيثة.

ولوحظت تأثيرات غير عادية في جميع أنواع المكسرات الثلاثة التي تمت دراستها، وصحيح أننا كنا نتحدث عن المكسرات الطازجة، وليس المحمصة - وهذا هو الشكل الذي تصل به عادة إلى طاولة المستهلك ويبقى أن نتحقق مما إذا كانت الخصائص المفيدة للمكسرات يتم الاحتفاظ بها بعد القلي.