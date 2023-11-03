أحماض أوميجا 3 تحسن وظائف الكبد وتخفض نسبة الكوليسترول

كشف خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف، أن دهون أوميجا 3، وهي دهون صحية، تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل كاف.

وذكر الدكتور أراماتسيف أن الدهون يمكن أن تكون مفيدة للجسم والصحة، وأحد أفضل ممثليهم هو أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، وبحسب أرزاماستسيف، فإن هذه الدهون الصحية تساعد على تحسين وظائف الكبد وخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

أحماض أوميجا 3 تحسن وظائف الكبد

وأوضح الخبير في مقابلة مع موسكو 24 أن "أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية ستساعد على تحسين وظائف الكبد وعمليات التمثيل الغذائي واستقلاب الكوليسترول".

وأشار الأخصائي إلى أنه بفضل استخدامها، ينخفض محتوى ما يسمى بالكوليسترول منخفض الكثافة “الضار” (LDL) في الجسم، وإن تراكمه هو الذي يؤدي إلى تكوين لويحات وتطور تصلب الشرايين ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف يفغيني أرزاماستسيف، أن تناول الدهون الصحية بكميات مناسبة يساعد على إطالة شباب الخلايا - وهذا يزيد من فرص إطالة العمر.

يمكنك الحصول على الدهون الصحية من المنتجات النباتية والحيوانية واقترح الطبيب أن زيوت الزيتون وبذور الكتان، وكذلك الأفوكادو والأسماك الدهنية تعتبر مصادر جيدة للأوميغا 3.