لمرضى ضغط الدم.. مشروبات شاي الأعشاب مفيدة أكثر القهوة

ووصفت خبيرة التغذية ماريات موخينا المشروبات التي تزيد من حدة تأثيرها ولكنها لا تعطي التأثيرات غير المرغوب فيها المتأصلة في القهوة.

قال الدكتور موخينا إن الأعشاب النارية وعشب الليمون أساس جيد لتلك المشروبات التي يمكن أن تحل محل القهوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

شاي الأعشاب لا يزيد من ضغط الدم

المشروبات المصنوعة من شاي الأعشاب النارية وعشب الليمون تنشط ولا تزيد من ضغط الدم، لذلك ستكون بديلاً جيدًا للقهوة لمرضى ارتفاع ضغط الدم"، قالت موخينا لموسكو 24.

وأضافت الطبيبة أن النباتات المذكورة أعلاه لها أيضًا القدرة على تحسين الوظيفة الإدراكية وفي الوقت نفسه، فإن شاي الأعشاب النارية، الذي يمكن أن ينشط، مناسب للاستهلاك حتى من قبل أولئك الذين يعانون من الأرق، لأنه لا يحتوي على مادة الكافيين.

أما عشبة الليمون فهي تزيد النغمة أيضًا ولكنها لا تسبب ارتفاعًا في الضغط بالإضافة إلى ذلك، فبفضل تناوله يخفف التوتر ويتحسن جهاز المناعة.