طارق عناني: إشادة دولية بعد نجاح النسخة المصرية من مؤتمر"ملهمات مصر".. صور



نظمت الجمعية النرويجية للعدالة والسلام الدولية بالنرويج، مؤتمرًا حاشدًا بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة لتكريم ملهمات مصر ودعم الوطن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في القرار السياسي بمصر.

وأقيم المؤتمر تحت عنوان مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى كرم عدد من ملهمات مصر في شتى المجالات ونجح في تسليط الضوء على عدد من الملفات السياسية مثل دعم الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية والاعتداء على اشقاءنا في غزة والاشادة بعدد من الرموز المصرية والعربية واللواتي نجحن في تحقيق نتائج مبهرة .

وقد حظى المؤتمر بإشادة دولية بعد نجاح النسخة المصرية من مؤتمر"ملهمات مصر" الذى عقد في القاهرة برئاسة الدكتور طارق عنانى رئيس الجمعية النروجية للعدالة والسلام.

وبدوره قال طارق العنانى، رئيس الجمعية النرويجية للعدالة والسلام الدولية، إن الهدف من المؤتمر هو رد الجميل لملهمات مصر اللاتي يضحين بكل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

وجاء نص كلمة المهندس طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجيه للعدالة والسلام ودعم المرأة، ورئيس الإتحاد العالمي لكيانات المصرين بالخارج، كالتالي:_

"بسم الله.. بسم الوطن ..بسم العروبة..بسم القدس عربيه وفلسطين حره أبيه.. رغم أنف الكيان الصهيوني المحتل قاتل الأطفال والنساء والعجائز .. وأهلاً بحضراتكم جميعاً في المؤتمر الأول لملهمات مصر لعام 2023، إذ يسعدني كمصري أولا وحاملا للجنسية النروجية ومؤسس ورئيس الجمعية النرويجية للعدالة والسلام ودعم المرأة أن أقف اليوم بين العديد من عظيمات مصر ومصدر إلهاما كي نتذكر ونتفكر ونقدم العرفان ..ونقول للعالم أجمع أن المرأة المصرية حاضرة في مجتمعها بكل ما تملك من قوه...وتكريمها اليوم لم يكن من قبيل الصدفه،

بل هو نتاج تاريخ طويل من النضال والتضحيات من أجل وطنها .رغم كل التحديات والصعاب التي واجهتها وتواجهها.. إنها المرأة المصرية التي ضربت أروع الأمثال في في كل المجالات وعلي رأسها النضال الشعبي والتفوق العلمي والسياسي والاقتصادي، فالحديث يطول عن المرأة المصرية والكلمات تعجز عن وصفها لذا كان علي الجمعية النرويجية الداعمة للمرأة أن تكون حاضرة اليوم في قلب العاصمة المصرية القاهرة .. لتكريم العديد من ملهمات مصر العظيمات ".

وتابع العناني في كلمته: " لا يمكننا أن نتجاهل هذا الحدث الجلل التى تمر به الامه العربية وخاصه اشقائنا فى فلسطين حيث تقوم الأله الإسرائيلية بإبادة هذا الشعب الاعزل وادعو الساده الحضور الكرام ان نقف دقيقة حداد تضامنا على ما يجرى ضد الاطفال والنساء والشيوخ على ارض فلسطين المحتله".

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